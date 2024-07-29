Пограничники уничтожили российскую 122-мм пушку на Харьковском направлении
Украинские пограничники ежедневно отражают попытки россиян завладеть украинскими территориями. Недавно военные уничтожили российскую пушку на Харьковском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.
FPV-дрон украинских пограничников поразил российскую 122-мм пушку-гаубицу "Д-30".
На видео показано, как военные уничтожают технику врага в Харьковском направлении.
Напомним, что в эти выходные в ГПСУ показали, как точными минометными выстрелами пограничников бригады "Гарт" был нанесен урон вражеской пехоте в укрытиях и на марше.
Кроме того, мы сообщали, сколько вражеской автотехники было уничтожено ВСУ за время полномасштабного вторжения.
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