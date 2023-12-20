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Сколько мужчин призывного возраста ежедневно выезжают из Украины: данные ГПСУ

Среда 20 декабря 2023 17:00
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Сколько мужчин призывного возраста ежедневно выезжают из Украины: данные ГПСУ Иллюстративное фото: пограничники подсчитали количество мужчин, пересекающих границу на выезд из Украины (facebook.com/zahidnuy_kordon)
Автор: Наталья Кава

В сутки из Украины по всему участку западной границы выезжают около 6 000 мужчин призывного возраста.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, полковник Игорь Матвийчук.

По его словам, по системе "Шлях" в качестве волонтеров ежедневно выезжают 150-200 мужчин.

При этом среди тех, кто выезжает больше водителей грузовых перевозок, сопровождающих лиц с инвалидностью, а также сами лица с инвалидностью, многодетных мужчин и воспитывающих трое и более детей.

"В законодательстве не детализированы системы контроля и возможность контроля за лицом, сопровождающим лицо с инвалидностью. То есть, одно лицо с инвалидностью могут сопровождать в разное время разные люди на основании акта установления факта ухода, который выдается кому-либо; он не защищен, его можно подделать. Так что с одним лицом с инвалидностью могут выехать несколько человек, а проверить, вернулись ли предыдущие, невозможно. Эта система нуждается в совершенствовании. Министерство социальной политики должно урегулировать этот вопрос", - отметил Матвийчук.

Кроме этого, значительная часть мужчин, которые выезжают за границу, имеют справки о непригодности к военной службе.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

В Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. Например, ранее СБУ задержала в Одесской области рецидивиста. Он хотел "прорвать" границу и вывезти уклонистов в непризнанное Приднестровье.

Также недавно СБУ задержала в Одессе директора кадрового агентства, которое переправляло уклонистов в ЕС. Они выезжали под видом гастарбайтеров, на так называемую "заграничную работу" за 8 тысяч долларов с человека.

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