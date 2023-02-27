Пограничники показали, как уничтожают окупантов в Бахмуте (видео)

Украинские пограничники опубликовали видео, на котором можно увидеть, как наши защитники уничтожают россиян и их позиции в Бахмуте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

"На видео - командный пункт пограничников в Бахмуте. Здесь командир видит картинку из беспилотников, показывающих наиболее "горячие" точки передовой, и мгновенно принимает необходимые решения. Ситуация настолько напряженная, что эмоции не всегда удается сдержать", - говорится в сообщении под видео.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что пограничники в Бахмуте уничтожили штурмовую группу оккупантов. Защитники ликвидировали девять захватчиков.

Также ранее мы писали, что 25 февраля за сутки на Бахмутском направлении было уничтожено 77 россиян, еще 159 получили ранения разной степени тяжести.

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