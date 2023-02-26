Эпицентр удара противника. В ВСУ рассказали о ситуации на востоке

На Бахмутском направлении идут ожесточенные бои. При этом от артиллерийских обстрелов больше всего страдают Лиманское и Купянское направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, динамика боев на Бахмутском направлении очень напряженная.

"Это эпицентр удара врага. Только за эти сутки на Бахмутском участке фронта - это Орехово, Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное - произошло 125 обстрелов реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерии, 32 бостолкновения", - сказал он.

Череватый отметил, что только в районе самого Бахмута произошло 24 обстрела и 14 боестолкновений.

За прошедшие сутки на Бахмутском направлении было уничтожено 77 россиян, еще 159 получили ранения разной степени тяжести.

Тем временем оккупанты сосредоточивают наибольшее количество ударов артиллерии на Лиманском и Купянском направлениях. Так, за эти сутки они совершили 197 обстрелов из РСЗО и ствольной артиллерии. Однако, как отметил Череватый, были дни даже с большим количеством обстрелов. Также за сутки произошло 19 боестолкновений и 5 авианалетов.

Украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях ликвидировали 67 захватчиков, еще 102 оккупанта получили ранения.

"Мы наблюдаем тенденцию уже много дней подряд, что они пытаются использовать технику и ежесуточно там уничтожается их бронированная техника", - добавил спикер.

По его словам, за сутки были уничтожены 4 модернизированных танка Т-72, одна БМП и склад боеприпасов. К тому же на этом направлении в предыдущие дни уничтожались и новейшие танки Т-90.

Напомним, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал о новой тактике россиян вблизи Бахмута.

Кроме того, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что россияне в попытках захватить Бахмут теряют убитыми тысячи военных, а наемников ППК "Вагнера" вообще оставляют на полях и не пускают назад живыми.

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