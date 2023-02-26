В Бахмуте пограничники в ближнем бою уничтожили оккупантов-штурмовиков

Украинские пограничники в Бахмуте (Донецкая область) уничтожили штурмовую группу оккупантов. Защитники ликвидировали девять захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Пограничники отмечают, что оккупанты на протяжении суток обстреливали из артиллерии и танков наши опорные пункты.

Бойцы ГПСУ при поддержке аэроразведки наносили удары с пулеметов, гранатометов и минометов. В результате точных ударов пограничники в ближнем бою уничтожили одну из штурмовых групп оккупантов.

Отмечается, что ликвидированы 9 российских солдат, еще 5 получили ранения.

Напомним, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что за минувшие сутки на Бахмутском направлении было уничтожено 77 россиян.

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