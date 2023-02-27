UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники показали, як знищують окупантів у Бахмуті (відео)

Фото: прикордонники показали, як знищують окупантів у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники опублікували відео, на якому можна побачити, як наші захисники знищують росіян та їхні позиції у Бахмуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

"На відео - командний пункт прикордонників у Бахмуті. Тут командир бачить картинку з безпілотників, які показують найбільш "гарячі" точки передової, і миттєво ухвалює необхідні рішення. Ситуація настільки напружена, що емоції не завжди вдається стримати", - йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що прикордонники у Бахмуті знищили штурмову групу окупантів. Захисники ліквідували 9 загарбників.

Також раніше ми писали, що 25 лютого за добу на Бахмутському напрямку було знищено 77 росіян, ще 159 зазнали поранення різного ступеня тяжкості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьБахмутВійна Росії проти України