Потери России. ВСУ уничтожили еще более 700 оккупантов и десятки единиц техники
Потери России в войне против Украины уже превысили 382 тысячи солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 740 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 28 января 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 382 110 (+740) человек;
- танков - 6280 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 11671 (+19) ед.;
- артиллерийских систем - 9097 (+12) ед.;
- РСЗО - 972 ед.;
- средства ПВО - 660 ед;
- самолетов - 331 ед.;
- вертолеты - 324 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7041 (+4) ед.;
- крылатые ракеты - 1845 ед;
- корабли/катера - 23 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 12103 (+31) ед;
- специальная техника - 1436 (+3) ед.
Ситуация на фронте в Украине
Напомним, летом украинские военные провели контрнаступление на востоке и юге Украины. Удалось деоккупировать более десятка населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, захватчики пытаются прорвать украинскую оборону в районе Авдеевки, Марьинки, Купянска и Лимана. ВСУ сдерживают попытки российских оккупантов.
Детальнее о ситуации на фронте и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте - читайте в обзоре РБК-Украина.
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