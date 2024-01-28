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Потери России. ВСУ уничтожили еще более 700 оккупантов и десятки единиц техники

Украина, Воскресенье 28 января 2024 08:26
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Потери России. ВСУ уничтожили еще более 700 оккупантов и десятки единиц техники Фото: Генштаб ВСУ обновил потери России в войне на 28 января (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне против Украины уже превысили 382 тысячи солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 740 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 28 января 2024 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 382 110 (+740) человек;
  • танков - 6280 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 11671 (+19) ед.;
  • артиллерийских систем - 9097 (+12) ед.;
  • РСЗО - 972 ед.;
  • средства ПВО - 660 ед;
  • самолетов - 331 ед.;
  • вертолеты - 324 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7041 (+4) ед.;
  • крылатые ракеты - 1845 ед;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12103 (+31) ед;
  • специальная техника - 1436 (+3) ед.

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, летом украинские военные провели контрнаступление на востоке и юге Украины. Удалось деоккупировать более десятка населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, захватчики пытаются прорвать украинскую оборону в районе Авдеевки, Марьинки, Купянска и Лимана. ВСУ сдерживают попытки российских оккупантов.

Детальнее о ситуации на фронте и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте - читайте в обзоре РБК-Украина.

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