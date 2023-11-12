Пограничники показали, как разбили пехотинцев РФ на Купянско-Лиманском направлении

На опубликованных кадрах показана боевая работа пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница".

Защитники с помощью минометов и гранатометов MK-19 разбили группу российских пехотинцев на Купянско-Лиманском направлении.

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что месяц назад оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Хотя в последние дни россияне ослабили атаки, но ВСУ ожидают новой волны штурмов в ближайшее время.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за месяц, когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.

Кроме того, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что оккупанты активизировались на Бахмутском направлении. Захватчики пытаются вернуть утраченные позиции. ВСУ отбивают атаки врага.

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ ликвидировали уже более 311 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили более 1100 россиян.