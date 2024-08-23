Пограничники подняли флаг Украины над оккупированным югом

День Государственного флага

Напомним, что сегодня, 23 августа, украинцы празднуют один из важнейших государственных праздников Украины. В 2004 году на общегосударственном уровне праздник был установлен указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы.

Сегодня же уже в двадцатый раз украинские граждане празднуют данный праздник. В связи с этим социологи выяснили, сколько украинцев гордятся государственным флагом.

В День Государственного флага к украинцам обратился нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что преступники, пришедшие разрушить Украину и принесшие руины, будут иметь руины у себя дома.

В то же время следует отметить, что Нацполиция предупредила об угрозе ракетных ударов по Украине 23 и 24 августа. Учитывая, как Российская Федерация любит символизм и привязывается к датам, украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться к укрытиям.

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