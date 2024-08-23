Пограничники подняли флаг Украины над оккупированным югом

Украинские пограничники правильно отпраздновали День Государственного флага Украины. Военные ГПСУ подняли флаг над оккупированными территориями на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.
Сегодня, в 20-ю годовщину празднования Дня Государственного флага Украины, украинские пограничники подняли флаг над временно оккупированными территориями на юге Украины.
Напомним, что сегодня, 23 августа, украинцы празднуют один из важнейших государственных праздников Украины. В 2004 году на общегосударственном уровне праздник был установлен указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы.
Сегодня же уже в двадцатый раз украинские граждане празднуют данный праздник. В связи с этим социологи выяснили, сколько украинцев гордятся государственным флагом.
В День Государственного флага к украинцам обратился нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что преступники, пришедшие разрушить Украину и принесшие руины, будут иметь руины у себя дома.
В то же время следует отметить, что Нацполиция предупредила об угрозе ракетных ударов по Украине 23 и 24 августа. Учитывая, как Российская Федерация любит символизм и привязывается к датам, украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться к укрытиям.
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