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Зеленский в День флага: преступники, принесшие руины, точно будут иметь их у себя дома

Киев, Пятница 23 августа 2024 09:55
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Зеленский в День флага: преступники, принесшие руины, точно будут иметь их у себя дома Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Преступники, которые пришли разрушить Украину и принесли руины, будут иметь руины у себя дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление глава государства сделал на мероприятии по случаю Дня государственного флага Украины.

"В наших сине-желтых цветах весь опыт украинского народа. Память украинцев и путь Украины. Путь, который никогда не был легким, но который сделал наших людей именно такими. Такими смелыми, какими люди казацкого рода были и будут всегда. Такими сильными, которые вдохновляют весь мир. Возвращая не только для себя, но и для людей других народов, уверенность, что в нашем мире все же есть место для справедливости", - сказал президент.

Зеленский добавил, что украинцы отвоевывают для себя право на справедливость, свободу, национальное достоинство, безопасность и собственное государство

"... и на то, что преступники, которые пришли разрушить Украину и принесли руины именно в наш дом, точно будут иметь руины у себя дома", - подчеркнул глава государства.

День флага Украины

Сегодня, 23 августа, в канун Дня Независимости в Украине отмечают День государственного флага.

Верховная Рада Украины в 1992 году утвердила официальный вид украинского флага. Однако использовать прямоугольный сине-желтый флаг украинцы начали задолго до этого. Подробнее об истории национального флага - в нашем материале.

РБК-Украина (проект Styler) собрало малоизвестные факты о государственном флаге - в материале по ссылке.

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