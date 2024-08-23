Социологи выяснили, сколько украинцев гордятся государственным флагом

В 2024 году две трети (64,1%) опрошенных гордятся одним из государственных символов – флагом Украины. Еще 31,7% опрошенных относятся позитивно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

Об негативном отношении заявили 2,3%, в том числе 0,7% респондентов хотели бы изменить флаг.

Кроме того, гордятся гербом Украины 63,5% (еще 33,0% относятся положительно), гимном – 60,9% (еще 29,5% относятся положительно).

Также 64,7% опрошенных гордятся государственным языком Украины (еще 30,7% относятся положительно), а 50,7% – его денежной единицей гривной (еще 41,4% относятся положительно).

Эти показатели значительно превышают те, что были до начала полномасштабной российской агрессии, хотя несколько ниже аналогичных показателей 2023 года.

Опрос проводился Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 среди 2016 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.