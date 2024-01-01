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Пограничники под Купянском уничтожили вражескую позицию вместе с россиянами (видео)

Архивное фото: Пограничники под Купянском уничтожили вражескую позицию вместе с россиянами (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили позицию россиян и ударили по ней. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Устроили оккупантам предновогодний салют", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на Купянском направлении в последний день 2023-го года пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" разрушили наблюдательный пункт оккупантов. 

"Точный сброс уничтожил вражескую позицию вместе с оккупантами", - добавили в ГПСУ.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 1 января, составили 780 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 360 010 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 17 ББМ и 18 артсистем врага.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 300 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 59 единиц военной техники врага.

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