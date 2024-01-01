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Прикордонники під Куп'янськом знищили ворожу позицію разом із росіянами (відео)

Архівне фото: Прикордонники під Куп'янськом знищили ворожу позицію разом із росіянами (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Куп'янському напрямку виявили позицію росіян і вдарили по ній. Процес знищення окупантів вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Влаштували окупантам передноворічний салют", - йдеться в заяві.

Зазначається, що на Куп'янському напрямку в останній день 2023-го року прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" зруйнували спостережний пункт окупантів. 

"Влучне скидання знищило ворожу позицію разом з окупантами", - додали в ДПСУ.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 січня, склали 780 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 010 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 17 ББМ та 18 артсистем ворога.

Також повідомлялось, що протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 300 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 59 одиниць військової техніки ворога.

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