Пограничники из минометов обезвредили 11 россиян в Донбассе

Украинские защитники в Донецкой области обезвредили 11 россиян из минометов. Часть окупантов удалось полностью ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Активное применение охранниками границы минометных расчетов в сочетании с аэроразведкой всегда превращает оккупантов в "удобрения" для украинского чернозема", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Донецкой области минометчики ГПСУ накрыли огнем позиции и места скопления вражеской пехоты.

"В результате уничтожены 4 оккупанта, еще 7 - ранены", - добавили в пограничной службе.