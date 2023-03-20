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Пограничники отбили атаки россиян на Донецком и Луганском направлениях и нанесли им потерь

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Понедельник 20 марта 2023 18:21
Пограничники отбили атаки россиян на Донецком и Луганском направлениях и нанесли им потерь Фото: пограничники отразили атаки россиян на Донецком и Луганском направлениях (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники отбили атаки оккупантов и ликвидировали вражескую группу на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

"Враг не оставляет попыток прорвать рубеж защитников на Бахмутском направлении. Но, как и всегда, терпит поражение. На Донецком направлении пограничники-минометчики "рассеяли" десяток штурмовиков. А в Луганской области гранатометный расчет поразил группу вражеской пехоты", - говорится в сообщении.

В результате враг потерял 17 человек - 6 оккупантов убиты и 11 - ранены.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что пограничники обезвредили группу российских наемников несколькими снарядами под Бахмутом.

Также ранее мы писали, что украинские защитники в Бахмуте на Донбассе обнаружили и уничтожили расчет гранатомета оккупантов. Видео работы бойцы показали в сети.

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