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Пограничники контратаковали под Бахмутом и уничтожили шесть окупантов

Фото: Пограничники контратаковали под Бахмутом и уничтожили шесть окупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские защитники отразили шесть атак россиян под Бахмутом в Донецкой области. Бойцы нанесли удары по их позициям и уничтожили часть захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Во время оборонного боя пограничники-минометчики уничтожили пехоту противника, а операторы БпЛА навели и скорректировали огонь на нападающих, пытавшихся скрыться от обстрелов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 "вагнеровцев" защитники из стрелкового оружия в пригороде Бахмута остановили под вечер.

"Нападавшие закрепились в сооружениях и ожидали огневую поддержку. Пограничники-разведчики во взаимодействии с воинами ВСУ врага контратаковали. В ближнем бою уничтожены шесть захватчиков, девять - ранены, остальные - сбежали", - добавили в ГПСУ.

Напомним, что украинские пограничники отразили десяток вражеских атак на восточном фронте, семь из них - на Бахмутском направлении. При этом нашим защитникам удалось ликвидировать 40 захватчиков.

Украинские бойцы обнаружили штурмовую группу российских оккупантов возле Бахмута в Донецкой области и нанесли по ней удар. Часть захватчиков удалось ликвидировать.

Пограничники Луганского отряда взяли в плен "вагнеровца" на Бахмутском направлении после того, как группа оккупантов пытались прорвать оборону украинских военных.

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