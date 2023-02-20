Пограничники контратаковали под Бахмутом и уничтожили шесть окупантов

Украинские защитники отразили шесть атак россиян под Бахмутом в Донецкой области. Бойцы нанесли удары по их позициям и уничтожили часть захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.
"Во время оборонного боя пограничники-минометчики уничтожили пехоту противника, а операторы БпЛА навели и скорректировали огонь на нападающих, пытавшихся скрыться от обстрелов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 20 "вагнеровцев" защитники из стрелкового оружия в пригороде Бахмута остановили под вечер.
"Нападавшие закрепились в сооружениях и ожидали огневую поддержку. Пограничники-разведчики во взаимодействии с воинами ВСУ врага контратаковали. В ближнем бою уничтожены шесть захватчиков, девять - ранены, остальные - сбежали", - добавили в ГПСУ.
Напомним, что украинские пограничники отразили десяток вражеских атак на восточном фронте, семь из них - на Бахмутском направлении. При этом нашим защитникам удалось ликвидировать 40 захватчиков.
Украинские бойцы обнаружили штурмовую группу российских оккупантов возле Бахмута в Донецкой области и нанесли по ней удар. Часть захватчиков удалось ликвидировать.
Пограничники Луганского отряда взяли в плен "вагнеровца" на Бахмутском направлении после того, как группа оккупантов пытались прорвать оборону украинских военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.