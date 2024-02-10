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"Украинская команда" из Кличко доставили защитникам дроны и бронированный автомобиль

Суббота 10 февраля 2024 20:01
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"Украинская команда" из Кличко доставили защитникам дроны и бронированный автомобиль Фото6 "Украинская команда" из Кличко доставили защитникам дроны и бронированный автомобиль (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Волонтеры "Украинской команды" вместе с Владимиром Кличко привезли на передовую дроны и броневик "Кобра" для защитников Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

130 FPV-дронов и квадрокоптеров Mavic-3 передали бойцам батальона "Свобода", 28 бригаде Рыцарей зимнего похода и 72 бригаде Черных Запорожцев, сообщает "Украинская команда".

"Дроны - это сохраненные жизни наших воинов. Защитники говорят, что наша помощь очень помогает уничтожать окупантов и их технику", - отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Владимир Кличко пригнал на передовую бронированный автомобиль "Кобра" стоимостью 250 тысяч долларов, который помог приобрести международные партнеры.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" и Владимир Кличко доставили броневик "Кобра" и партию дронов в расположение 204 батальона киевской терробороны.

Также сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения оказала помощь уже более 150 военным подразделениям.

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