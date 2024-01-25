Очередные удачные сутки. РФ потеряла 950 оккупантов и почти 200 единиц техники

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 25 января (facebook com MinistryofDefence UA)

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 25 января, составили 950 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 379 610 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 танков, 42 ББМ и 59 артсистем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.24 ориентировочно составили: личного состава - около 379610 (+950) человек ликвидировано;

танков - 6257 (+30) ед.;

боевых бронированных машин - 11621 (+42) ед.;

артиллерийских систем - 9067 (+59) ед.;

РСЗО - 972 (+1) ед.;

средства ПВО - 660 (+1) ед.;

самолетов - 331 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7033 (+35) ед.;

крылатые ракеты - 1844 (+2) ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12044 (+39) ед.;

специальная техника - 1420 (+4) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, ВСУ отразили 7 атак противника на Бахмутском направлении, продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Авиация нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава противника.