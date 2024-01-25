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Очередные удачные сутки. РФ потеряла 950 оккупантов и почти 200 единиц техники

Украина, Четверг 25 января 2024 08:17
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Очередные удачные сутки. РФ потеряла 950 оккупантов и почти 200 единиц техники Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 25 января (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 25 января, составили 950 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 379 610 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 танков, 42 ББМ и 59 артсистем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 379610 (+950) человек ликвидировано;
  • танков - 6257 (+30) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11621 (+42) ед.;
  • артиллерийских систем - 9067 (+59) ед.;
  • РСЗО - 972 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 660 (+1) ед.;
  • самолетов - 331 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7033 (+35) ед.;
  • крылатые ракеты - 1844 (+2) ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12044 (+39) ед.;
  • специальная техника - 1420 (+4) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ отразили 7 атак противника на Бахмутском направлении, продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Авиация нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава противника.

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