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Возле Волчанска пограничники в ближнем бою сорвали штурм россиян (видео)

Четверг 13 июня 2024 17:27
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Возле Волчанска пограничники в ближнем бою сорвали штурм россиян (видео) Иллюстративное фото: пограничники отразили штурм россиян возле Волчанска (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские военные пытались захватить несколько высот неподалеку от Волчанска. Их планы сорвали украинские пограничники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ведомстве, на одном из флангов близ Волчанска россияне пытались захватить господствующие высоты с помощью живой силы. Однако враг был замечен с помощью беспилотников.

"Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" уничтожили несколько пехотных волн врага. Следили за врагом и корректировали действия защитников наши дроны", - говорится в сообщении.

Поэтому враг начал обходить узел обороны для его окружения, для этого оккупанты заручились поддержкой артиллерии и тоже дронами.

В этот момент украинские пограничники, несмотря на постоянные атаки со стороны оккупантов, смогли еще раз отразить штурм.

Пограничники рассказали, что во время вражеского штурма им помогла поддержка беспилотников, ведь операторы корректировали их по количеству россиян и по направлению их передвижения.

Ситуация в Волчанске

После начала повторного наступления России ситуация в Волчанске, расположенном в Харьковской области, остается напряженной. Пока там продолжаются бои между ВСУ и российской армией.

Российские войска продвинулись к северо-востоку от города, достигнув определенных успехов на восточной окраине. Несмотря на это, ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию и оттеснить врага, используя беспилотники для разведки и нанесения точечных ударов.

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