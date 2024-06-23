Силы обороны поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области

Силы обороны атаковали пункт управления мотострелкового полка на территории России. Пункт размещался в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

"По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена", - говорится в сообщении.

За операцией стояли Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Украинские защитники нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.

Ситуация на севере Харьковской области

С 10 мая российские оккупанты начали наступление на севере Харьковской области. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Волчанска и соседних населенных пунктов, но, как отмечают в Генштабе, россияне увязли в боях.

Отметим, что российские СМИ сообщали о поражении российского комплекса ПВО "Панцирь-С" под Белгородом 22 июня. Местный губернатор оправдывался и заявлял, что якобы "горит трава".

Стоит добавить, что партнеры разрешили Украине использовать оружие для ударов по приграничным районам России, где могут готовиться атаки.

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