ua en ru
Вс, 23 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силы обороны поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области

Белгород, Воскресенье 23 июня 2024 08:49
UA EN RU
Силы обороны поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области Фото: защитники атаковали пункт управления россиян в Белгородской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны атаковали пункт управления мотострелкового полка на территории России. Пункт размещался в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

За операцией стояли Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Украинские защитники нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.

"По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена", - говорится в сообщении.

Силы обороны поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области

скриншот google.com/maps

Ситуация на севере Харьковской области

С 10 мая российские оккупанты начали наступление на севере Харьковской области. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Волчанска и соседних населенных пунктов, но, как отмечают в Генштабе, россияне увязли в боях.

Отметим, что российские СМИ сообщали о поражении российского комплекса ПВО "Панцирь-С" под Белгородом 22 июня. Местный губернатор оправдывался и заявлял, что якобы "горит трава".

Стоит добавить, что партнеры разрешили Украине использовать оружие для ударов по приграничным районам России, где могут готовиться атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Белгородская область Воздушные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Отсрочка по семейным обстоятельствам. Какие документы нужно предоставить: список
Отсрочка по семейным обстоятельствам. Какие документы нужно предоставить: список
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины