Пограничники о ДРГ в Сумской области: фиксируем не каждый день, но активность высокая

"Сумская область - это то направление, где враг постоянно пытается применять ДРГ и проводить диверсионную деятельность. Нельзя сказать, что это происходит ежедневно, что российские ДРГ пытаются зайти на нашу территорию, но их активность достаточно высока", - сказал Демченко.

По его словам, фактически по несколько раз в неделю диверсионные группы врага пытаются зайти на территорию Украины. Российские диверсанты пытаются найти месторасположение украинских подразделений, узнать, как построена оборона, чтобы в дальнейшем наносить туда удары по мощному вооружению.

Спикер ГПСУ также отмечал, что пограничники не фиксируют накопление вражеских сил на Сумском направлении, но провокации не исключаются.