Бои на Харьковщине. Что происходит с наступлением России на севере области

Россияне с 10 мая фактически открыли новый фронт в Харьковской области. Противник прорвал украинскую границу на двух участках. Первый – вблизи Стрелечьи – Пыльной – Борисовки, вдоль левого берега реки Харьков и Травянского водохранилища. Второй – вдоль реки Северский Донец рядом с населенными пунктами Огурцевое и Плетеневка. Сейчас ни на одном из этих направлений врагу не удалось прорваться на глубину более 10 километров от нашей госграницы. Однако он прилагает усилия и подтягивает дополнительные силы, чтобы развить свой тактический успех.

Направление основное – Волчанск

На волчанском направлении оккупантам удалось занять уже четыре населенных пункта – последний из них село Бугруватка. Его ближайшая ключевая цель на этом участке – город Волчанск. В последние дни противник смог занять северные и северо-западные окраины этого города – в районе старого аэродрома и мясокомбината. Есть также информация от OSINT-обозревателей, что 21 мая бои уже шли в центральной части города.

Карта DeepState

Кроме того, россияне хотят подойти к Волчанску с запада – со стороны Гатища и Синельникового. Пока им это не удается – между этими населенными пунктами протекает река Волча, помогающая нашим подразделениям удерживать свои позиции.

Параллельно противник пытается пробиться между Бугруваткой, Старицей и Прилепкой. Здесь есть мост через Северский Донец, который переходит в дорогу на Синельниково и дальше на Волчанск.

Россияне ввели в бой на этом направлении дополнительные силы. Это несколько ускорило движение противника, но пока не привело к серьезным тактическим успехам. Есть версия, что движение россиян в направлении на Волчанск – это попытка в дальнейшем пробиться в тыл нашей Купянской группировки. И это пока выглядит очень маловероятным, учитывая темпы продвижения врага.

Вспомогательное направление – Липцы.

Южнее Стрелечьи и Борисовки россиянам с начала прорыва на север Харьковщины удалось оккупировать до десятка населенных пунктов. Сейчас противник пытается с линии Глубокое – Лукьянцы, на левом берегу реки Харьков, продвинуться на юг. Параллельно на этом же участке враг за последние два дня зашел с территории РФ в сторону села Зеленое вдоль реки Муром.

Карта DeepState

Похоже, что ближайшая цель противника на этом участке – именно выход на Липцы и Нескучное, или даже до линии Борщевой и Веселого. Например расстояние от Липцев до Харькова – 25 км. То есть с этой точки россияне смогут обстреливать облцентр из ствольной артиллерии. Вероятно, в этом и состоит одна из задач россиян – создать дополнительную угрозу террора для Харькова. Хотя на самом деле более глобальная задача противника и здесь, и на соседнем волчанском направлении – отвлечь наши резервы из других направлений фронта, в том числе и со всего Востока.