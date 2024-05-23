Прикордонники про ДРГ у Сумській області: фіксуємо не щодня, але активність висока

"Сумська область - це той напрямок, де ворог постійно намагається застосовувати ДРГ і проводити диверсійну діяльність. Не можна сказати, що це відбувається щоденно, що російські ДРГ намагаються зайти на нашу територію, але їхня активність досить висока" - сказав Демченко.

За його словами, фактично по кілька разів по тиждень диверсійні групи ворога намагаються зайти на територію України. Російські диверсанти намагаються знайти місця розташування українських підрозділів, дізнатися, як побудована оборона, щоб у подальшому наносити туди удари з потужного озброєння.

Речник ДПСУ також зазначав, що прикордонники не фіксують накопичення ворожих сил на Сумському напрямку, але провокації не виключаються.