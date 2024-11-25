Пограничники с помощью стрелкового оружия уничтожили три дона РФ над Сумской областью: видео

Украинские пограничники сбили сразу три вражеских беспилотника в Сумской области. Это произошло благодаря использованию стрелкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ведомстве, пограничники сбили три вражеских беспилотных летательных аппарата: один типа дрона-камикадзе - "Герань-2", и два - типа "Гербера". Это произошло в воскресенье, 24 ноября, в ходе очередной атаки Российской Федерации по территории Украины.

Военные зафиксировали полет этих дронов и открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего вражеские беспилотники были уничтожены.

Фото: сбитые российские дроны (dpsu.gov.ua)

Атаки РФ по территории Украины

По данным Воздушных сил, за последние сутки Российская федерация запустила по территории Украины 145 вражеских беспилотников. На 11:00 противовоздушная оборона сбила 71 вражеский беспилотник в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Также известно, что еще 71 дрон был потерян из-за противодействия средств РЭБ, один из беспилотников вернулся в сторону Беларуси.