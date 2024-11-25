Прикордонники за допомогою стрілкової зброї знищили три дони РФ над Сумською областю: відео

Українські прикордонники збили відразу три ворожі безпілотники у Сумській області. Це відбулося завдяки використанню стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у відомстві, прикордонники збили три ворожих безпілотних літальних апарати: один типу дрона-камікадзе - "Герань-2", та два - типу "Гербера". Це сталось у неділю, 24 листопада, під час чергової атаки Російської Федерації по території України.

Військові зафіксували політ цих дронів та відкрили вогонь зі стрілецької зброї, в результаті чого ворожі безпілотники були знищені.

Фото: збиті російські дрони (dpsu.gov.ua)

Атаки РФ по території України

За даними Повітряних сил, протягом останньої доби Російська федерація запустила по території України 145 ворожих безпілотників. Станом на 11:00 протиповітряна оборона збила 71 ворожий безпілотник у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Також відомо, що ще 71 дрон було втрачено через протидію засобів РЕБ, один із безпілотників повернувся в бік Білорусі.