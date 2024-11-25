ua en ru
Пн, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Прикордонники за допомогою стрілкової зброї знищили три дони РФ над Сумською областю: відео

Понеділок 25 листопада 2024 17:20
UA EN RU
Прикордонники за допомогою стрілкової зброї знищили три дони РФ над Сумською областю: відео Ілюстративне фото: у Сумській області збили три дрони РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники збили відразу три ворожі безпілотники у Сумській області. Це відбулося завдяки використанню стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у відомстві, прикордонники збили три ворожих безпілотних літальних апарати: один типу дрона-камікадзе - "Герань-2", та два - типу "Гербера". Це сталось у неділю, 24 листопада, під час чергової атаки Російської Федерації по території України.

Військові зафіксували політ цих дронів та відкрили вогонь зі стрілецької зброї, в результаті чого ворожі безпілотники були знищені.

Фото: збиті російські дрони (dpsu.gov.ua)

Атаки РФ по території України

За даними Повітряних сил, протягом останньої доби Російська федерація запустила по території України 145 ворожих безпілотників. Станом на 11:00 протиповітряна оборона збила 71 ворожий безпілотник у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Також відомо, що ще 71 дрон було втрачено через протидію засобів РЕБ, один із безпілотників повернувся в бік Білорусі.

Зокрема, у Києві внаслідок удару зафіксовано падіння уламків у кількох районах, зокрема в Дніпровському та Дарницькому на лівому березі столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна прикордонна служба Сумська область Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Бронь від мобілізації працюватиме по-новому: як зміняться правила від грудня
Бронь від мобілізації працюватиме по-новому: як зміняться правила від грудня
DAILY
План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського