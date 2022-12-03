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Пограничники под Бахмутом сбили российский Су-34

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Бахмут, Суббота 03 декабря 2022 20:03
Пограничники под Бахмутом сбили российский Су-34 Фото: пограничники под Бахмутом сбили российский Су-34 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские пограничники сегодня, 3 декабря, в районе Бахмута Донецкой области сбили российский самолет Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГПСУ.

Сообщается, что расчет ПЗРК выстрелом приземлил вражескую "птичку", когда та появилась вблизи позиций бойцов ГНСУ. Судьба пилотов пока не известна.

По неофициальным данным, стоимость уничтоженного истребителя оценивается в 50 млн долларов.

Ранее мы писали, что украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. Силы обороны 28 ноября сбили два вражеских самолета.

Также мы писали, что украинским защитникам удалось обезвредить вражеский квадрокоптер в Донецкой области. Для этого использовали антидроновое ружье.

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