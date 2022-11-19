Пограничники сбили вражеский квадрокоптер в Донецкой области (фото)
Украинским защитникам удалось обезвредить вражеский квадрокоптер в Донецкой области. Для этого использовали антидроновое ружье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.
"В составе сил обороны Украины на восточном фронте выполняют задачи пограничные группы противодействия беспилотным летательным аппаратам", - говорится в сообщении.
Как отмечается, вооруженные антидроновыми ружьями пограничники прикрывают украинским военным от беспилотной авиации противника, прежде всего коптерного типа.
"Да, на днях с использованием антидронового комплекса удалось сбить квадрокоптер противника", - добавили в ГПСУ.
Заметив над позициями пролет коптера оккупантов оператору технологического ружья удалось заглушить сигналы и связь дрона. По БПЛА, потерявшему ориентацию в пространстве и повисшему в воздухе, открыли огонь из стрелкового оружия. Метким выстрелом вражеская "птица" была сбита.
Напомним, что пограничник сбил беспилотник антидроновым ружьем.
Украинские военные с помощью стрелкового оружия уничтожили очередной иранский дрон-камикадзе Shahed-136, который россияне применяют в войне против Украины под названием Герань-2.
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