Пограничники сбили вражеский квадрокоптер в Донецкой области (фото)

Украинским защитникам удалось обезвредить вражеский квадрокоптер в Донецкой области. Для этого использовали антидроновое ружье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"В составе сил обороны Украины на восточном фронте выполняют задачи пограничные группы противодействия беспилотным летательным аппаратам", - говорится в сообщении. Как отмечается, вооруженные антидроновыми ружьями пограничники прикрывают украинским военным от беспилотной авиации противника, прежде всего коптерного типа. "Да, на днях с использованием антидронового комплекса удалось сбить квадрокоптер противника", - добавили в ГПСУ. Заметив над позициями пролет коптера оккупантов оператору технологического ружья удалось заглушить сигналы и связь дрона. По БПЛА, потерявшему ориентацию в пространстве и повисшему в воздухе, открыли огонь из стрелкового оружия. Метким выстрелом вражеская "птица" была сбита.