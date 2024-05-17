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Пограничник застрелил мужчину, который хотел сбежать в Румынию. ГБР задержало военного

Закарпатье, Пятница 17 мая 2024 13:59
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Пограничник застрелил мужчину, который хотел сбежать в Румынию. ГБР задержало военного Фото: на Закарпатье пограничник застрелил мужчину, пытавшегося сбежать за границу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

В Закарпатской области пограничник застрелил мужчину, который пытался сбежать за границу. Военного задержали правоохранители.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительным данным, инцидент произошел 15 мая. Около 19:00 военнослужащие пограничного отряда во время патрулирования заметили мужчину, который направлялся в сторону границы с Румынией. Мужчина не остановился по требованию пограничников и начал бежать.

Как отметили в ГБР, во время преследования беглеца военные сделали несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Позже было обнаружено тело мужчины с пулевым ранением головы.

Погибшим оказался 39-летний уроженец Днепра. При себе у мужчины были туристическое снаряжение и загранпаспорт.

Правоохранители допросили пограничный отряд, изъяли вещи погибшего и оружие, из которого стреляли.

Один из пограничников был задержан, ему готовят подозрение по ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Не первый смертельный случай на границе

Напомним, во время действия военного положения и общей мобилизации выезд из Украины для мужчин призывного возраста запрещен. Часто уклонисты пользуются незаконными схемами пересечения границы, включая коррупцию. В Украине уже открыли сотни уголовных дел о подкупе разных должностных лиц.

Кроме того, в последнее время стало больше случаев, когда мужчины пытаются самостоятельно перейти границу через горы и переплыть самую большую реку Закарпатья - Тису. Такие случаи часто кончают трагически.

Как сообщил спикер пограничной службы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина, по состоянию на начало мая зафиксировано 28 случаев смертей в горных реках, больше всего - в Тисе.

О том, кто из мужчин может выезжать за границу во время войны - в материале РБК-Украина.

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