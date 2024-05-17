Пограничник застрелил мужчину, который хотел сбежать в Румынию. ГБР задержало военного

В Закарпатской области пограничник застрелил мужчину, который пытался сбежать за границу. Военного задержали правоохранители.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительным данным, инцидент произошел 15 мая. Около 19:00 военнослужащие пограничного отряда во время патрулирования заметили мужчину, который направлялся в сторону границы с Румынией. Мужчина не остановился по требованию пограничников и начал бежать.

Как отметили в ГБР, во время преследования беглеца военные сделали несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Позже было обнаружено тело мужчины с пулевым ранением головы.

Погибшим оказался 39-летний уроженец Днепра. При себе у мужчины были туристическое снаряжение и загранпаспорт.

Правоохранители допросили пограничный отряд, изъяли вещи погибшего и оружие, из которого стреляли.

Один из пограничников был задержан, ему готовят подозрение по ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).