Прикордонник застрелив чоловіка, який хотів втекти до Румунії. ДБР затримало військового
У Закарпатській області прикордонник застрелив чоловіка, який намагався втекти за кордон. Військового затримали правоохоронці.
Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
За попередніми даними, інцидент стався 15 травня. Близько 19:00 військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Чоловік не зупинився на вимогу прикордонників і почав тікати.
Як зазначили у ДБР, під час переслідування втікача військові зробили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Пізніше було виявлено тіло чоловіка з кульовим пораненням голови.
Загиблим виявився 39-річний уродженець Дніпра. При собі чоловік мав туристичне спорядження та закордонний паспорт.
Правоохоронці допитали прикордонний загін, вилучили речі загиблого та зброю, з якої стріляли.
Одного з прикордонників було затримано, йому готують підозру за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).
Не перший смертельний випадок на кордоні
Нагадаємо, під час дії воєнного стану та загальної мобілізації виїзд з України для чоловіків призовного віку заборонений. Часто ухилянти користуються незаконними схемами перетину кордону, включаючи корупцію. В Україні вже відкрили сотні кримінальних справ про підкуп різних посадових осіб.
Крім того, останнім часом побільшало випадків, коли чоловіки намагаються самостійно перейти кордон через гори та перепливти найбільшу річку Закарпаття - Тису. Такі випадки часто закінчують трагічно.
Як повідомив речник прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна, станом на початок травня зафіксовано 28 випадків смертей у гірських річках, найбільше - у Тисі.
Про те, хто з чоловіків може виїжджати за кордон під час війни - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.