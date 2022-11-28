В приграничных районах Азербайджана и Армении очередные обстрелы: что известно
В Азербайджане заявили об очередных обстрелах в районе государственной границы с Арменией. В Ереване же обвиняют Баку в распространении дезинформации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы оборонных ведомств двух стран.
Что говорят в Азербайджане
По данным Минобороны Азербайджана, огонь вели подразделения вооруженных сил Армении из стрелкового оружия 27 ноября с 15:45 до 16:55 с перерывами с позиций в направлении н.п. Ашагы Шорджа Басаркечярского района по позициям азербайджанской армии в направлении н.п. Йеллиджа Кяльбаджарского района.
"Кроме того, 27 ноября с 11:30 до 16:20 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Агдамском, Ходжавендском и Тертерском направлениях", - говорится в заявлении.
В ведомстве добавили, что азербайджанские военные, которые дислоцируются в указанным направлениях, предприняли "адекватные ответные меры".
Кроме того, стрельба была и накануне ночью в Ходжавендском, Физулинском, Тертерском и Агдамском направлениях. Там, информируют в Минобороны страны, с 22:35 26 ноября до 08:37 27 ноября "члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии".
В Баку добавили, что подразделениями Азербайджанской Армии также адекватно отреагировали.
Что говорят в Армении
В свою очередь в Минобороны Армении обвиняют Баку в распространении дезинформации.
"Сообщения Министерства обороны Азербайджана о том, что 27 ноября с 15:45 до 16:55 подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, не отвечает реальности", - говорится в заявлении ведомства.
Также в оборонном ведомстве Армении заявляют, что 26 ноября в 21:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским боевым позициям, расположенным в юго-восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны.
"Потерь с армянской стороны нет", - передают в пресс-службе Минобороны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно правительство Армении предложило властям Азербайджана провести комиссию по делимитации границы.
После этого ОБСЕ заявила о намерении отправить команду по оценке потребностей на границе двух стран.
В ноябре стало известно, что Армения и Азербайджан договорились ускорить мирные переговоры и сформировать дорожную карту.
На днях Президент Азербайджана отказался от мирных переговоров с Арменией из-за желания Еревана подключить к ней президента Франции.
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