В приграничных районах Азербайджана и Армении очередные обстрелы: что известно

В Азербайджане заявили об очередных обстрелах в районе государственной границы с Арменией. В Ереване же обвиняют Баку в распространении дезинформации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы оборонных ведомств двух стран.

Что говорят в Азербайджане

По данным Минобороны Азербайджана, огонь вели подразделения вооруженных сил Армении из стрелкового оружия 27 ноября с 15:45 до 16:55 с перерывами с позиций в направлении н.п. Ашагы Шорджа Басаркечярского района по позициям азербайджанской армии в направлении н.п. Йеллиджа Кяльбаджарского района.

"Кроме того, 27 ноября с 11:30 до 16:20 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Агдамском, Ходжавендском и Тертерском направлениях", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что азербайджанские военные, которые дислоцируются в указанным направлениях, предприняли "адекватные ответные меры".

Кроме того, стрельба была и накануне ночью в Ходжавендском, Физулинском, Тертерском и Агдамском направлениях. Там, информируют в Минобороны страны, с 22:35 26 ноября до 08:37 27 ноября "члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии".

В Баку добавили, что подразделениями Азербайджанской Армии также адекватно отреагировали.

Что говорят в Армении

В свою очередь в Минобороны Армении обвиняют Баку в распространении дезинформации.

"Сообщения Министерства обороны Азербайджана о том, что 27 ноября с 15:45 до 16:55 подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, не отвечает реальности", - говорится в заявлении ведомства.

Также в оборонном ведомстве Армении заявляют, что 26 ноября в 21:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским боевым позициям, расположенным в юго-восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны.

"Потерь с армянской стороны нет", - передают в пресс-службе Минобороны.