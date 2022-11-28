У прикордонних районах Азербайджану та Вірменії чергові обстріли: що відомо
В Азербайджані заявили про чергові обстріли в районі державного кордону з Вірменією. У Єревані ж звинувачують Баку у поширенні дезінформації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-служби оборонних відомств двох країн.
Що кажуть в Азербайджані
За даними Міноборони Азербайджану, вогонь вели підрозділи збройних сил Вірменії зі стрілецької зброї 27 листопада з 15.45 по 16.55 з перервами з позицій у напрямку н.п. Ашаги Шорджа Басаркечярського району по позиціях азербайджанської армії у напрямку н.п. Йелліджа Кяльбаджарського району.
"Крім того, 27 листопада з 11:30 по 16:20 члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово розміщені російські миротворці, знову обстріляли позиції Азербайджанської Армії в Агдамському, Ходжавендському і Тертерському напрямках", - йдеться у заяві.
У відомстві додали, що азербайджанські військові, які дислокуються у зазначених напрямках, вжили "адекватних заходів у відповідь".
Крім того, стрілянина була і напередодні вночі у Ходжавендському, Фізулінському, Тертерському та Агдамському напрямках. Там, інформують у Міноборони країни, з 22:35 26 листопада по 08:37 27 листопада "члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово розміщені російські миротворці, з перервами обстріляли позиції Азербайджанської Армії".
У Баку додали, що підрозділи Азербайджанської Армії також адекватно відреагували.
Що кажуть у Вірменії
Своєю чергою у Міноборони Вірменії звинувачують Баку у поширенні дезінформації.
"Повідомлення Міністерства оборони Азербайджану про те, що 27 листопада з 15:45 до 16:55 підрозділи ЗС РА відкрили вогонь по азербайджанських позиціях, розташованими у східній частині вірмено-азербайджанського кордону, не відповідає реальності", - йдеться у заяві відомства.
Також в оборонному відомстві Вірменії заявляють, що 26 листопада о 21:30 підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь з вогнепальної зброї різного калібру по вірменських бойових позиціях, розташованих в південно-східній частині вірмено-азербайджанської прикордонної зони.
"Втрат з вірменської сторони немає", - передають у прес-службі Міноборони.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що нещодавно уряд Вірменії запропонував владі Азербайджану провести комісію з делімітації кордону.
Після цього ОБСЄ заявила про намір відправити команду щодо оцінки потреб на кордоні двох країн.
У листопаді стало відомо, що Вірменія та Азербайджан домовилися прискорити мирні переговори та сформувати дорожню карту.
Днями Президент Азербайджану відмовився від мирних переговорів із Вірменією через бажання Єревану підключити до неї президента Франції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.