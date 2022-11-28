У прикордонних районах Азербайджану та Вірменії чергові обстріли: що відомо

В Азербайджані заявили про чергові обстріли в районі державного кордону з Вірменією. У Єревані ж звинувачують Баку у поширенні дезінформації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-служби оборонних відомств двох країн.

Що кажуть в Азербайджані

За даними Міноборони Азербайджану, вогонь вели підрозділи збройних сил Вірменії зі стрілецької зброї 27 листопада з 15.45 по 16.55 з перервами з позицій у напрямку н.п. Ашаги Шорджа Басаркечярського району по позиціях азербайджанської армії у напрямку н.п. Йелліджа Кяльбаджарського району.

"Крім того, 27 листопада з 11:30 по 16:20 члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово розміщені російські миротворці, знову обстріляли позиції Азербайджанської Армії в Агдамському, Ходжавендському і Тертерському напрямках", - йдеться у заяві.

У відомстві додали, що азербайджанські військові, які дислокуються у зазначених напрямках, вжили "адекватних заходів у відповідь".

Крім того, стрілянина була і напередодні вночі у Ходжавендському, Фізулінському, Тертерському та Агдамському напрямках. Там, інформують у Міноборони країни, з 22:35 26 листопада по 08:37 27 листопада "члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово розміщені російські миротворці, з перервами обстріляли позиції Азербайджанської Армії".

У Баку додали, що підрозділи Азербайджанської Армії також адекватно відреагували.

Що кажуть у Вірменії

Своєю чергою у Міноборони Вірменії звинувачують Баку у поширенні дезінформації.

"Повідомлення Міністерства оборони Азербайджану про те, що 27 листопада з 15:45 до 16:55 підрозділи ЗС РА відкрили вогонь по азербайджанських позиціях, розташованими у східній частині вірмено-азербайджанського кордону, не відповідає реальності", - йдеться у заяві відомства.

Також в оборонному відомстві Вірменії заявляють, що 26 листопада о 21:30 підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь з вогнепальної зброї різного калібру по вірменських бойових позиціях, розташованих в південно-східній частині вірмено-азербайджанської прикордонної зони.

"Втрат з вірменської сторони немає", - передають у прес-службі Міноборони.