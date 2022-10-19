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ОБСЕ направит команду экспертов на границу Армении с Азербайджаном

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Среда 19 октября 2022 22:15
ОБСЕ направит команду экспертов на границу Армении с Азербайджаном Фото: ОБСЕ направит команду экспертов на границу Армении с Азербайджаном (osce.org)
Автор: Иван Носальский

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направит команду по оценке потребностей на границу Армении с Азербайджаном уже в пятницу, 21 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

По данным организации, эксперты будут находится в Армении до 27 октября. Там они планируют оценить ситуацию в некоторых приграничных районах "в соответствии с мандатом и опытом ОБСЕ и в рамках ee комплексной концепции безопасности".

Помимо посещения районов вдоль армяно-азербайджанской границы, эксперты также проведут консультации с соответствующими национальными и местными заинтересованными сторонами, а также с международными партнерами.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Армении предложило властям Азербайджана провести комиссию по делимитации границы 31 октября в Брюсселе.

Также мы писали, что главы МИД Евросоюза поддержали гражданскую миссию для решения проблем на границе между Арменией и Азербайджаном.

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