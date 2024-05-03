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У РФ недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области, - Синегубов

Харьковская область, Пятница 03 мая 2024 18:41
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У РФ недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области, - Синегубов Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска активизировали штурмовые действия на отдельных участках линии столкновения на Купянском направлении. Периодически враг сменяет тактику, однако для открытия новой линии фронта в Харьковской области у оккупантов нет сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Идут активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано", - сказал Синегубов.

По его словам, чтобы открыть новую линию фронта, российская армия должна сосредоточить группировку не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления у врага нет.

Глава Харьковской ОВА также рассказал, что российские оккупанты активизировали штурмовые действия на отдельных участках линии столкновения на Купянском направлении.

"Враг приступил снова к штурмовым действиям, которые он фактически проводил уже в течение 10 месяцев. Например, вчера было 9 штурмовых атак. Периодически враг меняет направления, ищет слабые места. Сейчас на Купянском направлении идут активные боевые действия", - добавил Синегубов.

У России есть план захвата Харькова и Сум

Напомним, в последнее время в сети начала появляться информация о том, что российские войска якобы готовят новое наступление на Харьков и Сумы.

При этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия может готовить наступление на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или начале июня. В то же время, по его словам, вражеская армия не имеет сил, чтобы захватить два больших города на востоке Украины.

Сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк подтвердил, что у россиян действительно есть план возможного захвата Харькова и Сум, но украинские войска не знают, насколько он серьезный.

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