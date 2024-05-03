У РФ недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области, - Синегубов

Российские войска активизировали штурмовые действия на отдельных участках линии столкновения на Купянском направлении. Периодически враг сменяет тактику, однако для открытия новой линии фронта в Харьковской области у оккупантов нет сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Идут активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано", - сказал Синегубов.

По его словам, чтобы открыть новую линию фронта, российская армия должна сосредоточить группировку не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления у врага нет.

Глава Харьковской ОВА также рассказал, что российские оккупанты активизировали штурмовые действия на отдельных участках линии столкновения на Купянском направлении.

"Враг приступил снова к штурмовым действиям, которые он фактически проводил уже в течение 10 месяцев. Например, вчера было 9 штурмовых атак. Периодически враг меняет направления, ищет слабые места. Сейчас на Купянском направлении идут активные боевые действия", - добавил Синегубов.