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По примеру Польши. В Швеции предлагают изъять здание торгового представительства РФ

Фото: Флаг Швеции (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Швеции необходимо изъять здание торгового консульства РФ на острове Лидинге в Стокгольме, жители которого не выплачивают аренду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя правительственной партии "Либералы" по внешней политике Юара Форссела, которое приводит телеканал SVT.

"Швеции следует последовать примеру Польши в решении этого вопроса", - говорится в заявлении.

По его словам, Польша делает все правильно, с этим нельзя мириться, нужно жестко бороться. Форссел утверждает, что то же самое можно сделать в Швеции.

Жилищное здание торгпредства РФ было продано 12 сентября 2014 года на аукционе Службы взысканий за 1,3 млн евро. Это произошло по заявлению немецкого бизнесмена Франца Зедельмайера. Он потребовал взыскать с России около 5 млн евро в качестве компенсации за инвестиции, утраченные при попытке организовать бизнес в Санкт-Петербурге в 1990-х годах.

Служба взысканий в своих действиях опиралась на вынесенное в пользу Зедельмайера постановление Верховного суда Швеции от июля 2011 года, в котором отмечалось, что здание торгового представительства подлежит продаже, в том числе потому, что большинство лиц, пользующихся домом, не имеют дипломатического статуса.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что здание торгпредства в Стокгольме должно быть защищено, поскольку там проживают дипломаты.

Напомним, что власти Варшавы конфисковали помещение средней школы при посольстве РФ в Польше. Россияне поначалу не хотели пускать чиновников на территорию.

Во вторник, 25 апреля, Швеция объявила персонами нон грата 5 российских дипломатов.

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