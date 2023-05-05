По примеру Польши. В Швеции предлагают изъять здание торгового представительства РФ

"Швеции следует последовать примеру Польши в решении этого вопроса", - говорится в заявлении.

По его словам, Польша делает все правильно, с этим нельзя мириться, нужно жестко бороться. Форссел утверждает, что то же самое можно сделать в Швеции.

Жилищное здание торгпредства РФ было продано 12 сентября 2014 года на аукционе Службы взысканий за 1,3 млн евро. Это произошло по заявлению немецкого бизнесмена Франца Зедельмайера. Он потребовал взыскать с России около 5 млн евро в качестве компенсации за инвестиции, утраченные при попытке организовать бизнес в Санкт-Петербурге в 1990-х годах.

Служба взысканий в своих действиях опиралась на вынесенное в пользу Зедельмайера постановление Верховного суда Швеции от июля 2011 года, в котором отмечалось, что здание торгового представительства подлежит продаже, в том числе потому, что большинство лиц, пользующихся домом, не имеют дипломатического статуса.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что здание торгпредства в Стокгольме должно быть защищено, поскольку там проживают дипломаты.