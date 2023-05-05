За прикладом Польщі. У Швеції пропонують вилучити будинок торгового представництва РФ

"Швеції слід наслідувати приклад Польщі у вирішенні цього питання", - йдеться у заяві.

За його словами, Польща все робить правильно, з цим не можна миритись, потрібно жорстко боротися. Форссел стверджує, що те саме має бути можливо зробити в Швеції.

Житловий будинок торгпредства РФ було продано 12 вересня 2014 року на аукціоні Служби стягнень за 1,3 млн євро. Це сталося за заявою німецького бізнесмена Франца Зедельмайєра. Він вимагав стягнути з Росії близько 5 млн. євро як компенсацію за інвестиції, втрачені при спробі організувати бізнес у Санкт-Петербурзі в 1990-х роках.

Служба стягнень у своїх діях спиралася на винесену на користь Зедельмайєра постанову Верховного суду Швеції від липня 2011 року, в якій наголошувалося, що будівля торговельного представництва підлягає продажу, у тому числі тому, що більшість осіб, які користуються будинком, не мають дипломатичного статусу.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом заявив, що будинок торгпредства у Стокгольмі має бути захищений, оскільки там мешкають дипломати.