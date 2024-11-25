По примеру Франции. Умеров призвал партнеров вооружить украинские бригады

Он сообщил, что вместе с коллегами осмотрели насущные потребности Сил обороны, а также приоритетные направления помощи Украине.

Он сообщил, что вместе с коллегами осмотрели неотложные потребности Сил обороны, а также приоритетные направления помощи Украины.

"Рассчитываем на то, что партнеры возьмут на себя инициативу в оснащении наших бригад и батальонов. Есть успешный опыт сотрудничества с Францией, которая обеспечила подготовку одной из украинских бригад, а также предоставила ей бронетехнику", - заявил министр.

В то же время Умеров напомнил и о другом направлении поддержки, а именно о усилении украинской противовоздушной обороны накануне зимы.

"Враг не оставляет попыток уничтожить нашу критическую инфраструктуру, поэтому требуем больше систем ПВО и боеприпасов к ним", - сказал он.

Министр рассказал, что совместно с союзниками Украина уже развивает потенциал отечественной оборонной индустрии. Он заявил, что Киев уже предлагает странам свободного мира передавать технологии и начать стратегические партнерства с украинской промышленностью.

Умеров также проинформировал партнеров об отраслях, где Украина видит значительные возможности для сотрудничества:

партнерство по производству 155-мм боеприпасов;

локализация в Украине производства систем противовоздушной обороны и ракет, а также партнерство по развитию украинских систем ПВО;

локализация производства тяжелой бронетехники и артиллерийских систем;

партнерство в сфере оборонных технологий, таких как автономные системы, РЭБ, радары.

"В то же время с государствами-союзниками планируем провести аудит помощи, предоставленной в течение 2022, 2023 и 2024 годов. Нам нужно определить, какие модели поддержки Украины работали лучше всего, и масштабировать их", - отметил он.