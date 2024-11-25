За прикладом Франції. Умєров закликав партнерів озброїти українські бригади

Київ розраховує, що партнери візьмуть на себе ініціативу в оснащенні українських бригад і батальйонів. Раніше така ініціатива була здійснена у співпраці з Францією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Умєров пояснив, що провів відеоконференцію з міністрами оборони Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі.
Він повідомив, що разом з колегами оглянули нагальні потреби Сил оборони, а також пріоритетні напрями допомоги України.
"Розраховуємо на те, що партнери візьмуть на себе ініціативу в оснащенні наших бригад і батальйонів. Маємо успішний досвід співпраці з Францією, яка забезпечила підготовку однієї з українських бригад, а також надала їй бронетехніку", - заявив міністр.
Водночас Умєров нагадав і про інший напрямок підтримки, а саме посилення української протиповітряної оборони напередодні зими.
"Ворог не полишає спроб знищити нашу критичну інфраструктуру, тож потребуємо більше систем ППО та боєприпасів до них", - сказав він.
Міністр розповів, що спільно з союзниками Україна вже розбудовує потенціал вітчизняної оборонної індустрії. Він заявив, що Київ вже пропонує країнам вільного світу передавати технології та започатковувати стратегічні партнерства з українською промисловістю.
Умєров також проінформував партнерів про галузі, в яких Україна бачить значні можливості для співпраці:
"Водночас з державами-союзниками плануємо провести аудит допомоги, наданої протягом 2022, 2023 та 2024 років. Нам потрібно визначити, які моделі підтримки України працювали найкраще, і масштабувати їх", - зазначив він.
Нагадаємо, що Франція залишається одним із ключових союзників України. Париж від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну надав Києву значну військову допомогу, включаючи артилерійські настанови, бронетехніку, боєприпаси, ракети, системи ППО та інші види озброєння.
Окрім військової підтримки, Франція активно сприяє Україні на політичній арені, виступаючи за подальшу інтеграцію країни до Європейського Союзу та НАТО.
Зауважимо, що саме президент Франції Еммануель Макрон став ініціатором відправки військових інструкторів для навчання українських військовослужбовців.
Зауважимо також, що цього місяця Франція завершила підготовку української бригади "Анна Київська".
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