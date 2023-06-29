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По примеру ЕС. Украина вводит санкции за дестабилизацию Молдовы

Фото: Украина присоединяется к санкциям ЕС за дестабилизацию Молдовы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и еще ряд государств присоединяются к санкциям Евросоюза, которые направлены против лиц, причастных к дестабилизации Молдовы.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.

По словам Борреля, помимо Украины, санкции также введут Северная Македония, Черногория, Албания и Босния и Герцеговина.

При этом намерение присоединиться к ограничениям, которые ввел Европейский Совет, выразили члены Европейской ассоциации свободной торговли и члены Европейской экономической зоны – Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики данному решению Совета. Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - добавил глава дипломатии ЕС.

Санкции ЕС за дестабилизацию Молдовы

Напомним, 30 мая Евросовет утвердил санкции против физических лиц, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Республики Молдова, или демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в стране.

Под ограничениями уже находятся молдавские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, депутат пророссийской партии "Шор" Марина Таубер и не только.

Сегодня стало известно, что к таким санкциям присоединилась нейтральная Швейцария.

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МолдоваСанкции против России