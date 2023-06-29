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За прикладом ЄС. Україна запроваджує санкції за дестабілізацію Молдови

Фото: Україна приєднується до санкцій ЄС за дестабілізацію Молдови (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна та ще низка держав приєднуються до санкцій Євросоюзу, які спрямовані проти осіб, причетних до дестабілізації Молдови.

Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської Ради.

За словами Борреля, окрім України, санкції також запровадять Північна Македонія, Чорногорія, Албанія та Боснія та Герцеговина.

При цьому намір приєднатися до обмежень, які запровадила Європейська Рада, висловили члени Європейської асоціації вільної торгівлі та члени Європейської економічної зони - Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

"Вони забезпечать відповідність своєї національної політики даному рішенню Ради. Європейський Союз приймає до відома це зобов'язання та вітає його", - додав глава дипломатії ЄС.

Санкції ЄС за дестабілізацію Молдови

Нагадаємо, 30 травня Єврорада затвердила санкції проти фізичних осіб, які підривають чи загрожують суверенітету та незалежності Республіки Молдова, чи демократії, верховенству закону, стабільності чи безпеці в країні.

Під обмеженнями вже перебувають молдавські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, депутат проросійської партії "Шор" Марина Таубер і не тільки.

Сьогодні стало відомо, що до таких санкцій приєдналася нейтральна Швейцарія.

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МолдоваСанкції проти Росії