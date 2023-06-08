RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Прикидывались сотрудниками Интерпола. В Киевской области задержали грабителей

Фото: в Киевской области задержали грабителей (kv.npu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Киевской области злоумышленники ограбили дом работника IT-сферы. Они прикидывались сотрудниками Интерпола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, в селе Святопетровское двое мужчин зашли на территорию частного дома и представились жене потерпевшего сотрудниками Интерпола. После этого они начали требовать у владельца 180 тысяч долларов. Когда он отказался - связали ему руки скотчем и угрожали супружеской паре убийством.

Тогда мужчина решил перевести из электронного кошелька 12 биткоинов в криптовалюте. Также злоумышленники украли еще 40 тысяч гривен и банковскую карту.

Фото: грабители в Киевской области (kv.npu.gov.ua)

"Полицейские Киевской области установили автомобиль, на котором передвигались псевдоправоохранители. Впоследствии установили местонахождение разбойников и задержали их. Ими оказались 54-летний уроженец Умани и 56-летний выходец из Броварского района", - рассказали в полиции.

В результате обысков у злоумышленников изъяли 10 тысяч долларов, 27 тысяч гривен, банковские карты и одежду, в которой совершали преступление. Им уже объявили о подозрении. Теперь грабителям грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее стало известно, что в Одессе злоумышленник обокрал детский садик, в который проник во время воздушной тревоги, когда воспитатели вместе с малышами находились в убежище.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИнтерполКиевская областьполиция