Прикидалися співробітниками Інтерполу. У Київській області затримали грабіжників

За інформацією правоохоронців, у селі Святопетровське двоє чоловіків зайшли на територію приватного будинку та представилися дружині потерпілого співробітниками Інтерполу. Після цього вони почали вимагати у власника 180 тисяч доларів. Коли він відмовився - зв'язали йому руки скотчем та погрожували подружній парі вбивством.

Тоді чоловік вирішив перевести з електронного гаманця 12 біткоїнів у криптовалюті. Також зловмисники вкрали ще 40 тисяч гривень та банківську картку.

Фото: грабіжники у Київській області (kv.npu.gov.ua)

"Поліцейські Київської області встановили автомобіль, на якому пересувалися псевдоправоохоронці. Згодом встановили місцезнаходження розбійників і затримали їх. Ними виявилися 54-річний уродженець Умані та 56-річний виходець з Броварського району", - розповіли в поліції.

Внаслідок обшуків у зловмисників вилучили 10 тисяч доларів, 27 тисяч гривень, банківські картки та одяг, у якому скоїли злочин. Їм вже оголосили про підозру. Наразі грабіжникам загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одесі зловмисник обікрав дитячий садок, в який проник під час повітряної тривоги, коли вихователі разом з малюками перебували в укритті.