На Прикарпатье осудили сотрудника военкомата, в котором фиктивно служили футболисты, - ГБР

В Ивано-Франковской области суд оштрафовал на 221 тысячу гривен сотрудника военкомата. Он фиктивно оформил на "службу" местных футболистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
В подразделении чиновника фиктивно проходили службу футболисты местного профессионального клуба, которые к тому же безосновательно получили от государства почти 1,5 миллионов гривен материального обеспечения.
"Установлено, что во рту охраны проходили службу семь мужчин, являющихся игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Все они на службу не являлись и не выполняли никаких военных обязанностей", - говорится в сообщении.
Суд признал должностного лица виновным в небрежном отношении к военной службе. Впрочем, учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и то, что он полностью возместил нанесенный государству ущерб, суд назначил ему штраф в размере 221 тысячи гривен.
В ходе досудебного расследования мужчина был отстранен от исполнения обязанностей и переведен на службу в другое подразделение.
Напомним, в прошлом году Государственное бюро расследований (ГБР) расследовало 112 производств по должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Это произошло после того, как правоохранители провели обыски в Испании у бывшего военкома Одессы Евгения Борисова и арестовали его имущество. Его разоблачили на обогащении почти в 190 миллионов гривен.
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