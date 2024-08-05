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На Прикарпатье осудили сотрудника военкомата, в котором фиктивно служили футболисты, - ГБР

Фото: на Прикарпатье осудили сотрудника военкомата (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Ивано-Франковской области суд оштрафовал на 221 тысячу гривен сотрудника военкомата. Он фиктивно оформил на "службу" местных футболистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В подразделении чиновника фиктивно проходили службу футболисты местного профессионального клуба, которые к тому же безосновательно получили от государства почти 1,5 миллионов гривен материального обеспечения.

"Установлено, что во рту охраны проходили службу семь мужчин, являющихся игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Все они на службу не являлись и не выполняли никаких военных обязанностей", - говорится в сообщении.

Суд признал должностного лица виновным в небрежном отношении к военной службе. Впрочем, учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и то, что он полностью возместил нанесенный государству ущерб, суд назначил ему штраф в размере 221 тысячи гривен.

В ходе досудебного расследования мужчина был отстранен от исполнения обязанностей и переведен на службу в другое подразделение.

Фото: в Ивано-Франковской области суд оштрафовал на 221 тысячу гривен чиновника военкомата (dbr.gov.ua)

Подобное расследование ГБР

Напомним, в прошлом году Государственное бюро расследований (ГБР) расследовало 112 производств по должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Это произошло после того, как правоохранители провели обыски в Испании у бывшего военкома Одессы Евгения Борисова и арестовали его имущество. Его разоблачили на обогащении почти в 190 миллионов гривен.

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Ивано-ФранковскГБРТЦКСудФутболисты