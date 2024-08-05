На Прикарпатті засудили посадовця військкомату, в якому фіктивно служили футболісти, - ДБР

В Івано-Франківській області суд оштрафував на 221 тисячі гривень чиновника військкомату. Він фіктивно оформив на "службу" місцевих футболістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Відомство зазначає, що в підрозділі посадовця фіктивно проходили службу футболісти місцевого професійного клубу, які до того ж безпідставно отримали від держави майже 1,5 мільйонів гривень матеріального забезпечення.
"Встановлено, що у роті охорони проходили службу семеро чоловіків, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Всі вони на службу не з’являлися та не виконували жодних військових обов’язків", - йдеться в повідомленні.
Суд визнав посадовця винним у недбалому ставленні до військової служби. Втім врахувавши щире каяття обвинуваченого і те, що він повністю відшкодував завдані державі збитки, суд призначив йому штраф у розмірі 221 тисячі гривень.
Під час досудового розслідування чоловіка відсторонили від виконання обов’язків та перевели на службу в інший підрозділ.
Нагадаємо, торік Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідувало 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Це сталось після того, як правоохоронці провели обшуки у Іспанії у колишнього військкома Одеси Євгена Борисова та заарештували його майно. Його викрили на збагаченні у майже 190 мільйонів гривень.
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