Проверки военкоматов в Украине. В ГБР расследуют уже 112 производств (инфографика)

Фото: ГБР расследует уже 112 производств, связанных с деятельностью ТЦК и СП (Виталий Носач, РБК-Украина)

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует 112 производств по должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Речь идет о производствах, начатых с начала вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

"По результатам этой работы 15 обвинительных актов уже направлено в суд", - говорится в сообщении. Как отмечается, мотивами "популярных" правонарушений должностных лиц военкоматов становится собственная нажива. Проверка деятельности и образа жизни работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается. Проверки военкоматов в Украине В Украине продолжаются проверки военкоматов после того, как одесского военкома Евгения Борисова разоблачили на незаконном обогащении на общую сумму 188 млн гривен. Ранее в ГБР анонсировали новые подозрения из-за злоупотреблений военкомов. Президент Владимир Зеленский заявлял, что "проверка обнаруживает много злоупотреблений, откровенно отвратительных".