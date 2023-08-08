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Проверки военкоматов в Украине. В ГБР расследуют уже 112 производств (инфографика)

Новина українською →
Украина, Вторник 08 августа 2023 12:07
Проверки военкоматов в Украине. В ГБР расследуют уже 112 производств (инфографика) Фото: ГБР расследует уже 112 производств, связанных с деятельностью ТЦК и СП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует 112 производств по должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Речь идет о производствах, начатых с начала вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

"По результатам этой работы 15 обвинительных актов уже направлено в суд", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мотивами "популярных" правонарушений должностных лиц военкоматов становится собственная нажива.

Проверки военкоматов в Украине. В ГБР расследуют уже 112 производств (инфографика)

Проверка деятельности и образа жизни работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается.

Проверки военкоматов в Украине

В Украине продолжаются проверки военкоматов после того, как одесского военкома Евгения Борисова разоблачили на незаконном обогащении на общую сумму 188 млн гривен. Ранее в ГБР анонсировали новые подозрения из-за злоупотреблений военкомов. Президент Владимир Зеленский заявлял, что "проверка обнаруживает много злоупотреблений, откровенно отвратительных".

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