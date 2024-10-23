Патрульные спасли женщину, которая блуждала по лесу 9 часов: как собирать грибы безопасно
На днях 61-летняя женщина из Ровенской области пошла за грибами и блуждала в лесу на протяжении 9 часов. Спасли ее дубенские патрульные и односельчанин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.
Что известно о спасении заблудившейся в лесу женщины
Правоохранители рассказали, что на днях на линию "102" обратился взволнованный мужчина.
"Он рассказал, что днем его мать и жена пошли за грибами, но через несколько часов жена заметила, что свекровь исчезла", - говорится в сообщении полиции.
Уточняется, что на тот момент уже был 23-й час вечера, поэтому отправляться на поиски нужно было немедленно.
"Помочь патрульным вызвался односельчанин, и все вместе отправились в лес. Когда дорога закончилась, полицейские Валерьян Иванский и Юрий Преварский продолжили обследовать лес пешком. Они светили фонарями и звали женщину по имени. Вдруг среди деревьев увидели луч света и женскую фигуру, которая приближалась. Это и была потерявшаяся 61-летняя грибница", - рассказали в пресс-службе.
Спасенная женщина (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Правоохранители отвезли гражданку домой и передали родным.
"Женщина была благодарна инспекторам за то, что ее нашли... К счастью, эта история завершилась хорошо, и, несмотря на многочасовое путешествие по лесу, женщина невредимой вернулась домой", - добавили в полиции.
Как не потеряться в лесу и собирать грибы безопасно
Правоохранители опубликовали также ряд полезных советов для граждан - как не потеряться в лесу:
- перед походом в лес - ознакомиться с прогнозом погоды
- одевать яркую и теплую одежду по сезону
- брать с собой воду и перекус
- использовать GPS или механический компас
- заряжать телефон и брать с собой Power Bank
- составить маршрут и изучить местность
- сообщить родным о запланированном маршруте
- запоминать ориентиры (дороги, реки, поля или другие заметные объекты)
- маркировать путь (можно оставлять небольшие отметки на деревьях, чтобы легче найти обратный путь)
- планировать время похода так, чтобы вернуться назад до сумерек
- не паниковать, если потерялись (вместо этого советуют попытаться вернуться к месту, где в последний раз видели знакомый ориентир или дорогу)
- если самостоятельно из леса выйти не получается - позвонить в специальные службы по номерам "101" или "102"
Кроме того, украинцам напомнили, что в результате военных действий на территории Украины некоторые локации потенциально могут быть загрязнены взрывоопасными предметами.
Учитывая это всем, кто отправляется в лес прогуляться или собирать грибы, советуют обходить такие места, а также:
- внимательно смотреть под ноги
- не приближаться к подозрительным предметам
- не трогать подозрительные предметы
- обращать внимание на предупредительные знаки
- сообщать об опасных находках по номерам "101" или "102"
"Желаем вам много грибных мест и безопасных походов", - подытожили в полиции.
Пост Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
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