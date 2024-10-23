Патрульные спасли женщину, которая блуждала по лесу 9 часов: как собирать грибы безопасно

На днях 61-летняя женщина из Ровенской области пошла за грибами и блуждала в лесу на протяжении 9 часов. Спасли ее дубенские патрульные и односельчанин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.

Что известно о спасении заблудившейся в лесу женщины

Правоохранители рассказали, что на днях на линию "102" обратился взволнованный мужчина.

"Он рассказал, что днем его мать и жена пошли за грибами, но через несколько часов жена заметила, что свекровь исчезла", - говорится в сообщении полиции.

Уточняется, что на тот момент уже был 23-й час вечера, поэтому отправляться на поиски нужно было немедленно.

"Помочь патрульным вызвался односельчанин, и все вместе отправились в лес. Когда дорога закончилась, полицейские Валерьян Иванский и Юрий Преварский продолжили обследовать лес пешком. Они светили фонарями и звали женщину по имени. Вдруг среди деревьев увидели луч света и женскую фигуру, которая приближалась. Это и была потерявшаяся 61-летняя грибница", - рассказали в пресс-службе.

Спасенная женщина (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Правоохранители отвезли гражданку домой и передали родным.

"Женщина была благодарна инспекторам за то, что ее нашли... К счастью, эта история завершилась хорошо, и, несмотря на многочасовое путешествие по лесу, женщина невредимой вернулась домой", - добавили в полиции.

Как не потеряться в лесу и собирать грибы безопасно

Правоохранители опубликовали также ряд полезных советов для граждан - как не потеряться в лесу:

перед походом в лес - ознакомиться с прогнозом погоды

одевать яркую и теплую одежду по сезону

брать с собой воду и перекус

использовать GPS или механический компас

заряжать телефон и брать с собой Power Bank

составить маршрут и изучить местность

сообщить родным о запланированном маршруте

запоминать ориентиры (дороги, реки, поля или другие заметные объекты)

маркировать путь (можно оставлять небольшие отметки на деревьях, чтобы легче найти обратный путь)

планировать время похода так, чтобы вернуться назад до сумерек

не паниковать, если потерялись (вместо этого советуют попытаться вернуться к месту, где в последний раз видели знакомый ориентир или дорогу)

если самостоятельно из леса выйти не получается - позвонить в специальные службы по номерам "101" или "102"

Кроме того, украинцам напомнили, что в результате военных действий на территории Украины некоторые локации потенциально могут быть загрязнены взрывоопасными предметами.

Учитывая это всем, кто отправляется в лес прогуляться или собирать грибы, советуют обходить такие места, а также:

внимательно смотреть под ноги

не приближаться к подозрительным предметам

не трогать подозрительные предметы

обращать внимание на предупредительные знаки

сообщать об опасных находках по номерам "101" или "102"

"Желаем вам много грибных мест и безопасных походов", - подытожили в полиции.

Пост Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)