Из-за непогоды на Прикарпатье ограничили движение авто на дорогах, - ГСЧС

Украинских водителей предупредили о введении ограничений на движение транспорта на некоторых автодорогах в Ивано-Франковской области. Это связано с осложнениями погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Ивано-Франковской области.

Чрезвычайники рассказали, что ограничение транспортного сообщения будут действовать на таких автодорогах:

Н-18 Ивано-Франковск - Тернополь, км 11+340 - км 33+811, то есть от г. Тисменица до границы Тернопольской области ;

Ивано-Франковск - Тернополь, км 11+340 - км 33+811, то есть ; Н-09 Мукачево - Львов, км 376+687 - км 395+332, то есть от г. Рогатин до границы Львовской области ;

; Н-10 Стрый - Черновцы, км 16+411 - 52+280, то есть от г. Долина до с. Креховичи Калушского района.

Водителей просят учитывать эти данные при планировании путешествий и поездок.

На какой период времени применяются ограничения движение автотранспорта в регионе - в сообщении ГСЧС не уточняется.

Ограничения на дорогах из-за непогоды

Напомним, 26 ноября некоторые регионы Украины накрыла непогода, что привело к обесточиванию в ряде областей, блокировке дорог, различным происшествиям, а также к человеческим жертвам. В частности, в Одесской области ураганный ветер и метель привели к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В течение нескольких часов утром в регионе произошло почти 50 ДТП.

В среду, 29 ноября, утром в Одесской области разблокировали все дороги, на которых вводили ограничения для движения из-за непогоды.

Позже в тот же день были сняты все ранее ведомые в Украине ограничения движения транспортных средств на автодорогах общего пользования.