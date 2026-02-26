ua en ru
На Прикарпатье экс-руководство облпрокуратуры обложило бизнес данью, - НАБУ

Четверг 26 февраля 2026 17:27
Иллюстративное фото: в Ивано-Франковской области разоблачили коррупцию на строительстве дорог (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-руководителю Ивано-Франковской облпрокуратуры и одному из его подчиненных. Чиновники наладили схему получения взяток от бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Читайте также: Откаты на дронах и РЭБ. Что известно о схеме с участием нардепа Кузнецова

Две схемы

Следствие задокументировало два эпизода преступной деятельности подозреваемых.

Первый касается 2021 года, когда прокуроры потребовали 100 тысяч долларов. За эти деньги они обещали закрыть дело по хищению средств госпредприятия частной компанией. После получения всей суммы производство действительно было закрыто, а виновники избежали ответственности.

Второй эпизод касается системной коррупции на строительстве дорог. Прокуроры установили для местного предприятия "дань" в размере 3% от каждого контракта.

Компания в течение 2019-2021 гг. заключала контракты на сотни миллионов гривен. За откаты бизнесу гарантировали игнорирование возможных нарушений во время выполнения работ.

Что грозит фигурантам

В настоящее время экс-прокурорам сообщено о подозрении по ч. 3 и ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещния или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

За это фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть вовлечены в схемы.

Скандал с поставками продуктов для ВСУ

Напомним, в начале февраля вокруг поставок продуктов для ВСУ в Днепропетровской области возник коррупционный скандал.

Правоохранители разоблачили схему, в рамках которой начальник продовольственной службы одной из воинских частей в сговоре с поставщиком подписывал акты на полный объем товаров. Фактически военные получали лишь часть продуктов, причем ненадлежащего качества (гнилые овощи и фрукты).

