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На Прикарпатье мужчина в Viber сообщал, где раздают повестки. Теперь хочет соглашение со следствием

Ивано-Франковская область, Пятница 20 октября 2023 13:10
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На Прикарпатье мужчина в Viber сообщал, где раздают повестки. Теперь хочет соглашение со следствием Фото: на Прикарпатье разоблачили мужчину, который в Viber сообщал о местах выдачи повесток (makeuseof.com)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности разоблачила жителя Калушского района Ивано-Франковской области, который создал и администрировал группу в Viber, в которой сообщали об актуальных местах выдачи повесток. Мужчина признал свою вину и хочет соглашение со следствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Как сообщается, группа насчитывала более 11 тысяч участников, преимущественно из Долинской территориальной общины.

В этом сообществе предупреждали о перемещении и местонахождении военного транспорта и военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Информация о мероприятиях, проводимых ТЦК и СП, позволяла военнообязанным избегать постановки на учет и получение повесток и препятствовала мобилизации.

В ходе обыска СБУ изъяла у фигуранта мобильный телефон администратора с sim-картой, к которой привязан профиль администратора Viber-сообщества.

Киберспециалисты СБУ прекратили работу Viber-группы и заблокировали возможность срывать мобилизационные мероприятия работников ТЦК и СП.

Следователи СБУ сообщили администратору группы о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Это преступление карается лишением свободы сроком от 5 до 8 лет.

По данным следствия, фигурант осознал последствия своей противоправной деятельности и признал вину. Он изъявил желание пойти на сотрудничество со следствием и выразил просьбу заключить соглашение о признании виновности.

Уклонение от мобилизации

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Недавно военное положение и мобилизация продлили еще как минимум до 15 ноября 2023 года.

При этом в Украине после начала мобилизации начали возникать схемы незаконного выезда мужчин за границу.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, во время которого поднимался вопрос военно-врачебных комиссий и ТЦК.

В частности, было принято решение о проведении комплексных проверок заключений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с начала полномасштабного вторжения России и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Также президент пообещал последствия для тех, кто фальсифицировал решение ВВК.

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Служба безопасности Украины Ивано-Франковская область Прикарпатье Мобилизация в Украине
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