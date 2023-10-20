На Прикарпатті чоловік у Viber повідомляв, де роздають повістки. Тепер хоче угоду зі слідством

Служба безпеки викрила мешканця Калуського району Івано-Франківської області, який створив та адміністрував групу у Viber, у якій повідомляли про актуальні місця видачі повісток. Чоловік визнав свою вину і хоче угоду зі слідством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook управління СБУ в Івано-Франківській області.

Як повідомляється, група налічувала понад 11 тисяч учасників, переважно з Долинської територіальної громади.

У цій спільноті попереджали про переміщення та місцезнаходження військового транспорту і військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Інформація про заходи, які проводить ТЦК та СП, дозволяла військовозобов’язаним уникати постановки на облік та отримання повісток і перешкоджала мобілізації.

Під час обшуку СБУ вилучила у фігуранта мобільний телефон адміністратора з sim-картою, до якої прив'язаний профіль адміністратора Viber-спільноти.

Кіберфахівці СБУ припинили функціонування Viber-групи та заблокували можливість зривати мобілізаційні заходи працівників ТЦК та СП.

Слідчі СБУ повідомили адміністратору групи про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

За даними слідства, фігурант усвідомив наслідки своєї протиправної діяльності та визнав вину. Він виявив бажання піти на співпрацю зі слідством та висловив прохання укласти угоду про визнання винуватості.

Ухилення від мобілізації

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Нещодавно воєнний стан та мобілізація продовжили ще як мінімум до 15 листопада 2023 року.

При цьому в Україні після початку мобілізації почали виникати схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

В кінці серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО під час якого порушувалось питання військово-лікарських комісій та ТЦК.

Зокрема було прийнято рішення про проведення комплексних перевірок заключень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період від початку повномасштабного вторгнення Росії й можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.Також президент пообіцяв наслідки для тих фальсифікував рішення ВЛК.