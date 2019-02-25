На Прикарпатті зареєстровано 43 повідомлення про порушення виборчого законодавства

Поліція відкрила 1 кримінальне провадження

В Ивано-Франковской области полиция зарегистрировали 43 сообщения о нарушении законодательства на выборах президента Украины и открыла уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как отмечается, по результатам рассмотрения составлено 27 административных протоколов по статье 212-13 Куоап (Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, осуществившей печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск).

"По одному факту есть решение суда, на нарушителя наложен 170 гривен штрафа", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса ("Служебный подлог").

"В полицию поступило сообщение о том, что секретарь одной из ОИК составила и подписала протокол, что в заседании комиссии принимали участие 24 члена, то есть две трети от ее состава, хотя на самом деле присутствовали 23 члена. Сейчас проводятся следственные действия. Если такой факт получит подтверждение, то секретарь ОИК будет нести уголовную ответственность за служебный подлог или его действия будут переквалифицированы по другой статье Уголовного кодекса", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Винницкой области сотрудники Национальной полиции зафиксировали 79 сообщений относительно нарушений избирательного законодательства.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале февраля комитет Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал принятие закона №8270, которым регламентируется повышение штрафов за нарушения на выборах 2019.